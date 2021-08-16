台帛旅遊氣泡重啟　旅客赴當地只能打指定疫苗

台灣及西太平洋島國帛琉，早前因新冠疫情中斷的「旅遊氣泡」於上周六（14日）重新啟動。首發團、近140名旅客出發前表示到帛琉希望可接種台灣沒有的美國強生或輝瑞疫苗，後者可用作第二針「溝針」。不過，有旅客周日（15日）向傳媒反映，帛琉當局只能提供「一劑過」的強生疫苗接種，與他們事先預約的並不一樣。

報道指，由於人員調度問題，帛琉政府原訂讓台灣旅客在機場接種疫苗，但在首發團出發前一晚才臨時改為距離機場約20分鐘車程的國家體育館接種。其中，有5位旅客到場後，更發現現場能提供的疫苗，與自己先前預約的疫苗並不一樣。

帛琉觀光局台灣辦事處代表雷均事後回應台媒咨詢表示，按照美國疾病管制與預防中心（CDC）的規定，在台灣接種第一劑英國阿斯利康疫苗後，旅客到帛琉後只能接種強生疫苗，雷均坦言亦是在前一天才得悉此狀況。但他強調，旅客雖然與帛琉當局曾就疫苗晤問題發生小插曲，「不過最後還是有讓他們打到理想中的疫苗」。

雷均又指，當局周一（16日）會在帛琉觀光局官網發布最新的疫苗規定，會按照CDC的規定，「如果旅客在台灣第一劑打阿斯利康，到帛琉第二劑只能打強生」；不過規定都寫明，如在台灣首針是接種莫德納，在帛琉的第二針只能接種莫德納。