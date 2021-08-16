受購近2000萬人民幣　住建部法規司前副司長判囚12年

住房和城鄉建設部法規司前副司長陳偉受賄一案，上周五（13日）在山東省棗莊市中級人民法院一審公開宣判，法院以受賄罪判處陳偉有期徒刑12年，並處罰金180萬元（人民幣，下同，約216萬港元）；同時查封、扣押在案的贓款及孳息依法沒收，上繳國庫。

經審理查明，陳偉在2009年4月至2020年8月期間，利用住房和城鄉建設部房地產司物業管理處處長、物業服務市場監管處處長、房地產司副巡視員的職務便利，為相關單位和個人在辦理物業服務企業、房地產開發企業、協調經營業務等方面牟取利益，本人或夥同他人非法收受財物共計2,105.1萬元（約2,526.1萬港元），其中個人實得1,894.6萬元（約2723.5萬港元）。

法院認為，陳偉身為國家工作人員，利用職務便利非法收受他人財物，數額巨大，其行為構成受賄罪，應依法懲處。鑑於陳偉到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

去年10月，中紀委國家監委駐住房和城鄉建設部紀檢監察組、山東省監察委員會發布消息，陳偉因涉嫌嚴重違法而接受當局監察調查。直至今年2月，陳偉被開除公職。