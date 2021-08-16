男子修剪自種樹木遭城管罰款　網民怒斥是強盜

家住上海松江區一處別墅小區的李先生，2002年購入一棵香樟樹樹苗種於自家院內，後再移植至院外。因該樹長高，遮擋了院內花草的陽光，李先生遂在今年1月特意僱請專業人士把香樟樹修剪。詎料，李因此被人舉報至城管部門，更遭以非法砍伐樹木為由，處罰逾14萬元（人民幣，下同，約17萬港元）的昂貴金額。此事引來網民熱議，怒斥城管部門是強盜。

內媒周日（15日）報道，李先生雖已按期繳交罰款，但仍十分疑惑，究竟修剪自己所種之樹所犯何法。而且該樹仍活着未死，他卻被部門認定為「砍伐」，罰款高昂，令他百思不得其解。對此，城管部門工作人員朱曉曦解釋，即便該樹為李先生所買所種，但其早在數年前已被種在院外，因此已屬公共綠化的範疇。在未得到區綠化部門的審批前，李先生是沒權利對公共綠地上的樹木進行移植和砍伐。

至於罰款高昂原因，朱曉曦則指出每個樹木品種的修剪標準及價值皆有不同，部門對該香樟樹的價值進行鑑定，認定該樹的補償價格約為2.8萬元（約3.4萬港元）。考慮到李先生態度良好，因此決定以最低標準的5倍補償金來處罰。

惟大部分網民並不接受朱的解釋，認為罰款金額極不合理，怒斥城管部門是「名正言順的強盜」、「說的再怎麼冠冕堂皇，也無法掩蓋流氓行徑的實質」、「城管缺錢了，吃相真難看」、「有關部門是不是窮瘋了，仗勢欺人」、「法律的基礎是人情事理，這種反情理反常識的執法真的讓人難以接受」。