女乘客坐網約車臨時改目的地　遭司機棍毆

山東省青島市休女士（化名）周日乘坐嘀嗒出行網約車時，因為更改目的地與司機發生糾紛，遭對方拿出類似警棍的東西當街追打。隨後，嘀嗒出行官方回應稱，事件正在警方調查處理階段，平台將全力配合警方後續工作，並持續關注事件結果。

根據行程錄音顯示，休女士在坐車途中，向車主提出想臨時更改目的地，但由於網約車為順路合乘性質，是以車主自我出行為前提，車主或乘客均不可臨時修改目的地，因此司機回答「修改不了」。休女士隨後表示，新目的地還近一些，司機這時回答「行」。

約半小時後，系統顯示車輛到達休女士最初設定的目的地。休女士稱，當時還沒來得及給司機指路，對方已將她送到已經決定不去的地方。之後雙方發生語言爭執，但由於系統判斷訂單已完成，行程錄音自動結束。休女士之後報警，司機則催促其下車，期間雙方糾紛進一步升級。

事後休女士聯絡嘀嗒客服，平台致電司機但未接通。為安全起見，平台將車主帳號作出了暫停接單和封禁處理。休女士其後致電嘀嗒客服，表示人在派出所，請嘀嗒協助調取司機訊息。平台客服致電派出所並核實身份後，已將司機及行程訊息提供給警方。