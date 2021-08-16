內地昨增51宗確診　虞城縣8人防疫不力遭問責

內地周一（16日）公布前一日新增51宗新冠肺炎確診病例，本地和境外輸入分別為13和38宗。河南省商丘市虞城縣一名男子早前隱瞞曾與確診者有近距離無防護接觸，導致4名家人染疫。據商丘市紀委監委周一凌晨通報，該縣8人因防疫不力被問責，其中副縣長陳富磊被撤職。

國家衞健委公布，過去一日新增本地病例分別為江蘇、河南各6宗，湖南1宗；新增境外輸入病例雲南報告11宗最多，其餘浙江、山東、廣東各5宗，福建4宗，北京、上海各2宗，天津、山西、遼寧和黑龍江則各有1宗。同日新增20宗無症狀感染病例，3宗本地個案由新疆報告，其餘17宗為境外輸入。至今內地累計94,430人確診，當中4,636人病亡。

身兼虞城縣疫情防控指揮部常務副總指揮、辦公室主任的陳富磊，被指對全縣疫情防控統籌協調不力，履行管理監督職責不到位，除被免除副縣長職務，同時被予以黨內嚴重警告處分。同樣被免職的官員幹部還包括該縣衞健委主任徐志強、虞城縣人民醫院副院長王傳魁、虞城縣谷熟鎮黨委書記馬帥和，以及虞城縣谷熟鎮鎮長栗衞星，另3人則被給予黨內嚴重警告處分。