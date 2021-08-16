國民黨批行政院民進黨密室協商　促發現金代振興券

台灣的行政院早前宣布計劃向全民派發5,000元新台幣（約1,400港元）振興五倍券，周一（16日）上午9時與立法院民進黨團全體成員召開行政立法協調會報進行討論。立法院國民黨團對此不滿，上午同一時間到行政院外撒玩具鈔票，要求政府派現金。大批警員在場戒備，又在行政院門外架起鐵馬，防國民黨立委進入。

國民黨主席江啟臣、立法院國民黨團總召費鴻泰以及多名該黨立委國民黨立委上午在行政院門外拉起橫額抗議。江啟臣批評這是「密室協商」，行政院長蘇貞昌只願意跟執政黨的立委對話，顯然看不起在野黨、看不起民意。他指去年8,000多人放無薪假，現已增至5萬至6萬人，失業率高達5%，將近60萬人失業。

費鴻泰則表示，希望蘇貞昌聆聽市民聲音，指國民黨團自從6月臨時會便提出，人民需要普發現金，既可以振興，又做到紓困。民調結果也顯示9成以上受訪者希望政府發放現金，不知道為何堅持要搞五倍券。

國民黨團首席副書記長陳玉珍批評，行政院關在冷氣房裏，聽不到民意。她呼籲高官先苦民所苦，3個月不要領薪金，領5倍券代替，才能感受百姓沒有收入的痛苦。國民黨立委蔣萬安也斥行政院是現代晉惠帝不食肉糜的心態。