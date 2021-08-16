涉行賄受賄共728萬人民幣　靈山縣前政協主席宋光毅受審

廣西欽州市靈山縣前政協主席、黨組書記宋光毅涉受賄近668萬元（人民幣，下同，約814萬港元）、行賄60萬元（約73萬港元），案件近日在欽南區人民法院一審開庭審理。宋光毅被控以權謀私，為他人牟取利益；又為求在仕途升遷等方面獲得幫助，行賄上司獲升職。宋當庭表示認罪、悔罪。法院將擇期宣判。

法院周一（16日）發布消息稱，宋光毅2008年至去年利用擔任浦北縣委常委、宣傳部部長、副縣長、靈山縣委常委、宣傳部部長、副縣長等職務便利和影響力，向相關部門領導幹部打招呼，為他人在項目工程承攬、醫療設備採購、工程款撥付以及工作上關照等事項上提供幫助，收受、索取錢財。

宋男又被控在2013至2014年期間，向上司行賄，得到對方關照和幫忙；並於2016年欽州市縣換屆時，獲對方提拔為靈山縣政協主席。公訴機關認為，他的行為應當以受賄罪、行賄罪追究其刑事責任。

公開資料顯示，現年55歲的宋光毅是廣西博白人，自1989年7月參加工作，曾擔任廣西浦北縣委常委、宣傳部部長、副縣長，靈山縣委常委、宣傳部部長、副縣長，靈山縣政協主席、黨組書記。至今年1月，宋男因涉嚴重違紀違法受查。