台高端疫苗預約首日　系統死機惹民怨

台灣新冠疫苗擴大接種群組，第6輪公費疫苗周一（16日）上午10時開放預約，主打台製高端疫苗，並開放3類人上網預約，包括65歲以上長者，64歲至20歲的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者，以及36歲以上民眾。但「公費疫苗預約平台」上午出現系統死機情況，令不少網友抱怨「連高端預約都有困難」。

有網友發文指「有人也在使用疫苗預約平台嗎」，透露自己正在幫家中長輩預約，但沒想到一開放，系統完全死機，令他不解。貼文曝光後，隨即引發大批網民留言，「連高端預約都有困難」、「可憐啊，連高端都會爆」、「真的是飢餓行銷」等。負責疫苗預約平台建設和維護的關貿網絡公司表示，2分鐘內有4.2萬人湧入登記，因瞬間流量過大，只能啟動流量管制，致令部分民眾暫時無法登入，其後已逐漸恢復正常。

此外，今次雖然擴大接種群組，但35歲或以下人士依舊「無劑可施」。在美國藥廠莫德納和英國阿斯利康的疫苗陸續到貨後，等高端疫苗這一輪打完，緊接進入第7輪，指揮中心初步規劃先開放接種阿斯利康疫苗。指揮官陳時中曾強調，現階段以提高第一劑涵蓋率優先，但很多長者9月起可打第二劑，頓時讓指揮中心陷入「老人、年輕人誰先打」的窘境。