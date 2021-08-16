男子捕中華鱘準備烹食　拍片炫耀遭舉報逮獲

安徽省蕪湖市南陵縣一名男子近日在網上發片，炫耀捕獲一條野生中華鱘，因而遭網民舉報。警方其後根據線索查獲該名男子，並對其採取刑事強制措施。據了解，該條野生中華鱘經鑑定為國家一級保護動物，價值50萬元人民幣（約61萬港元）。

南陵縣公安局弋江派出所近日接到市民舉報稱，有人非法捕獲一條中華鱘並分解準備食用。經警方初步分析，發現該男子發布短片中的魚與國家野生保護動物中華鱘極其相似。民警隨即聯絡南陵漁政部門和弋江鎮農業辦協助核查，最終查知該短片是由弋江鎮新光村村民齊某寶發布，民警於是立即前往其家調查。

當民警到達現場時，出現在短片中的疑似中華鱘已被齊某寶分解成多段並放入雪櫃，準備中午烹煮。民警於現場拍照存證後，將齊某寶帶返公安機關訊問。齊某寶交代，當天凌晨4時許獨自到河邊捉魚，在青弋江邊一處水坑內發現該魚。回家後，其妻拍下短片，齊某寶通過短片平台發布。

民警隨後將該魚樣本送往安徽師範大學野生動植物及其產品鑑定中心鑑定，結果顯示該魚確為較罕見的野生中華鱘，是國家一級重點保護野生動物。目前，齊某寶因涉嫌非法捕獵、殺害國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物罪，被南陵警方依法採取刑事強制措施。