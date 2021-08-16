朱立倫登記選國民黨主席 強調不做小綠永遠是正藍

國民黨主席選舉於周一（16日）起一連2日開放登記，早已宣布參選的前主席朱立倫，上午10時10分率先前往登記。陪同其前往登記的包括該黨前副主席陳鎮湘、該黨立委鄭麗文，以及連勝文、辦公室發言人錢震宇等人。朱立倫強調要捍衞中華民國的正藍。

朱立倫這次參選提出6大目標，分別是重返執政、強化領導、贏得國際尊重、疏通兩岸關係、重視年輕朋友、精進黨務改革，讓國民黨更強。他受訪時提到，國民黨不會成為小綠、小白，永遠都是正藍；對於能否與其他政黨合作，他表示未來國民黨一定能夠整合在野黨，打倒民進黨。

朱立倫稱，國民黨更強，才能得到國際尊重，連接兩岸重啟交流平台，吸引年輕朋友、栽培更多年輕朋友為社會服務，以及匯集社會資源徹底改革該黨跟黨務。他重申，未來選舉該黨會提出最強的候選人，目標是讓國民黨重返執政。

據了解，同樣打年輕牌的現任主席江啟臣，將於明天登記參選。有傳江啟臣登記參選當天將由台中市前市長胡志強，以及前立委顏寬恒陪同。顏早前宣布辭任國民黨副秘書長，被指是不想在黨主席選舉中站邊。