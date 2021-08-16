女童練舞後下肢截癱　獲賠240萬人民幣

現年12歲的湖南省永州市女童倩倩，2018年在舞蹈學校集訓時出現腿軟、腰痛等不適，事後被老師送院治理。醫生診斷她有脊髓損傷，雙下肢截癱，屬二級傷殘。永州中院近日二審宣判，舞蹈學校需要承擔65%責任，共賠償240萬元（人民幣，下同，約292萬港元）。

內媒周一（16日）報道，由於當時倩倩病情嚴重，已輾轉走訪全國多間知名醫院，卻始終難以治癒。經司法鑑定她為二級傷殘，後續有漫長的康復期及高額的醫療費用。倩倩父母為此到冷水灘區人民法院起訴舞蹈學校，索賠傷殘賠償金、醫療費用、後續康復費用合共568萬元（約691萬港元）。

法院認為，倩倩受傷時僅9歲，在舞蹈學校等教育機構學習時，校方應盡安全教育、管理和保護的職責，採取相應的預防措施。舞蹈學校因未能盡善該職責，理應對倩倩的損失作出賠償。相關司法機構鑑定後認定，倩倩目前雙下肢截癱、大小二便障礙的情況與舞蹈動作有一定因果關係，但認為校方責任不應超過65%，意見獲法院採納。

法院續指，倩倩年幼，作為監護人的父母應當衡量幼童學習舞蹈所產生的風險，故酌定倩倩一方須承擔35%責任。一審判決後，雙方均不服上訴，由永州中院近日駁回，維持原判。