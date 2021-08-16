台民間團體發起人狀告綠營9立委　否認加速採購疫苗

台灣民間鬥士團體、高雄市議員黃捷罷免案的發起人徐尚賢，周一（16日）早上帶領10多位民眾到高雄地檢署控告該市9名立法委員「廢弛職務釀成災害罪」，直指民進黨立委以人數優勢否決在野黨的國際疫苗採購案，導致台灣疫苗數量至今仍然不足，強迫台灣人冒生命危險接種高端疫苗。

被提出控告的9名立委包括邱議瑩、邱志偉、劉世芳、林岱樺、李昆澤、趙天麟、許智傑、賴瑞隆、管碧玲。徐尚賢表示，62名立法委員今年6月18日於立法院三讀通過紓困追加預算案審查時，反對政府於8月底前加速採購4,000萬劑國際認證疫苗，導致台灣疫苗嚴重不足。他指出，台製高端疫苗尚未通過三期臨床實驗，民進黨政府就急要市民接種，無疑是把人們當成白老鼠。

徐尚賢續指，立委原本應該督促政府購買安全及充足的疫苗，以捍衞市民生命財產，但現在卻反行其道，阻止疫苗採購，要市民施打沒有安全保障的高端疫苗，造成嚴重災害，是明顯的瀆職行為。他希望拋磚引玉，引起全台各地響應，一同告發對採購疫苗的立委。

徐尚賢又認為，台灣政府以洗腦方式欺騙市民，明明疫情初發時疫苗就嚴重不足，卻叫市民不要緊張；當外購疫苗都快要用完時，就以所謂的台灣價值綁架市民，罔顧百姓安危為高端疫苗護航。