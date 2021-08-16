中紀委持續打擊貪腐 4地方官員被開除黨籍及公職

王富玉退休後仍大肆收錢斂財，被開除黨籍及取消待遇。

中紀委國家監委周一（16日）「連打四虎」，先後通報多宗官員違紀違法問題，並對貴州省政協前黨組書記、主席王富玉，甘肅省前省委常委、常務副省長宋亮，青海省人民檢察院黨組前書記、檢察長蒙永山，山西省前副省長、公安廳前廳長劉新雲4人分別作出開除黨籍或公職的處分；相關案件涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

通報指，王富玉目無道德法紀，處心積慮對抗組織審查；違規收受禮品禮金，多次接受私營企業安排打高爾夫球、乘坐私人飛機。王又把權力作為攫取私利的工具，通過民間借貸獲取大額回報；在工程承包、土地開發等為他人牟利，收受巨額財物，甚至退休後仍大肆收錢斂財。當局決定開除王的黨籍，並按規定取消其享受的待遇。

甘肅省前省委常委宋亮因利用職權搞利益交換，撈取政治資本，接受可能影響執行公務的宴請和旅遊安排，又不如實報告個人有關事項，將其掌握的金融監管職權作為牟取私利的工具，以職務便利在審批成立小額貸款公司等為他人牟利並收受巨額財物。經報中共中央批准，決定開除宋的黨籍及公職，並終止其甘肅省第十三次黨代會代表資格。

青海省人民檢察院黨組前書記蒙永山，因喪失理想信念，官迷心竅；在幹部選拔任用中收受財物，利用職權為他人牟取利益，親屬亦有份收受財物；他又違規干預和插手司法活動，在案件處理、項目承包等方面為他人牟利，嚴重違反黨的政治、廉潔紀律等，性質嚴重，被當局開除黨籍及公職，收繳其違紀違法所得。

最後，山西省前副省長劉新雲，經查後發現其喪失政治原則，結交「政治騙子」造成惡劣政治影響；同時弄虛作假騙取學歷，利用職務便利在企業經營、職務調整等為他人牟取利益，並非法收受巨額財物；急功近利、好大喜功，濫權妄為造成重大損失。劉新雲最終被開除黨籍及公職。