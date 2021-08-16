臨汾酒樓倒塌事故　41公職人員受處分

山西臨汾市襄汾縣陳莊村一間酒樓去年8月突然倒塌，活埋正在參加壽宴的百多名村民，最終造成29死28傷、經濟損失逾1,164萬元人民幣（約1,418萬港元）。省應急廳周一（16日）公布事故調查報告，指該建築違規佔地建設，在無資格及質量監管下建成，存在嚴重缺陷，最終釀成致命坍塌事故，並處分41名有關公職人員。

事故發生後，省政府成立事故調查組、責任追究審查調查組，調查有關地方黨委政府、相關部門和人員涉嫌違法違紀及失職瀆職的問題。經過現場勘察、取樣檢測等方式，調查組認定事故的直接原因是酒樓建築結構整體性差，而且經多次違規加建後，承重磚柱及北樓二層屋面荷載嚴重超載，加上暴雨等因素影響，最終導致整幢建築坍塌，釀成悲劇。

在追究相關責任方面，公安機關依法採取刑事強制措施，並依照有關規定對涉事酒樓處以罰款，責令其退還非法佔用的土地，限期拆除該土地上的房屋；對涉事的41名公職人員，給予黨紀政務處分或誡勉等處理措施。

報告更批評，臨汾市和襄汾縣地方黨委政府以及村「兩委」和土地管理等部門未有認真履行工作職責及安全監管責任，包括妥善監督及制止長期存在的違規建築，更對無牌經營等行為打擊不力，沒有嚴謹排查及整治農村住房的安全隱患，導致事故發生。