網傳刪改事故車輛駕駛數據　蔚來澄清傳聞失實

內地年輕企業家林文欽上周四（12日）在福建駕駛電動汽車品牌蔚來的電動車時，開啟自動駕駛輔助功能不幸遇上車禍身亡，引起大眾關注自動駕駛的安全隱患。事後網傳有蔚來員工私自接觸涉案車輛、刪改數據的傳聞，蔚來周一（16日）發出聲明回應，澄清傳聞失實。

蔚來的聲明指出，為確保涉事電動車的在碰撞後的電池狀態，公司的工作人員當日對車輛進行斷電作業，並不會造成任何數據丟失。另在現場第一次提取行車數據時，是在警方及死者家屬的委託人在現場見證下才進行，並沒有網傳消息刪改數據的情況發生。

聲明又提到，事故發生後公司積極配合相關部門的調查工作，並按程序提交所需資料，另強調沒有任何刪改數據的行為，也沒有員工被警方傳喚。蔚來表示，在執法部門公布最終調查結果之前，將不會再發布與事故有關的訊息。

因應是次車禍引起的關注，有官媒社論認為，自動駕駛技術的安全風險還需重新審視及完善，廣大汽車企業理應做好技術安全把關，在不斷完善相關技術的同時，切實盡到對消費者的安全告知義務，不應誇大及誤導自動駕駛功能，盡好作為企業的應有責任。