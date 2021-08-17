王毅與布林肯通電　重點討論阿富汗局勢

阿富汗武裝組織塔利班攻佔首都喀布爾後，引起全球關注。中國官媒周二（17日）報道，中國國務委員兼外長王毅周一（16日）應約與美國國務卿布林肯通電話，重點就阿富汗局勢及中美關係交換意見。王毅表明，中方願與美方推動阿富汗問題「軟着陸」，布林肯則期待中方在阿富汗問題上發揮重要作用。

王毅在通話中闡明了中方對阿富汗局勢的立場，並指出事實再次證明，把外來模式生搬硬套到歷史文化及國情截然不同的國家只會「水土不服」，強調政權沒人民支持是立不住的，用強權及軍事手段解決問題只會令問題愈來愈多，這方面的教訓值得認真反思。他強調，中方願與美方溝通對話，促使阿富汗不再發生新的內戰或人道主義災難，不再成為恐怖主義滋生地和庇護所。

王毅指出，美國應在協助阿富汗維穩防亂、和平重建上發揮建設性作用；美方倉促撤軍已造成嚴重負面影響，下一步如再製造出新的問題，更不是一種負責任的態度。他同時警告，美國上屆政府宣布撤銷「東伊運」的恐怖組織定性，是危險且錯誤的做法，美方應改弦更張，為中美涉阿富汗合作以及國際反恐合作掃除障礙。

王毅進一步表示，美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益，另一方面又指望中方支持配合；國際交往中從來不存在這種邏輯。美方應奉行理智務實的對華政策，尊重中方核心利益和重大關切，按照兩國元首通話精神，加強對話，管控分歧，推動中美關係早日重返正軌。

布林肯則先感謝中方參與阿富汗問題多哈會晤，表示阿富汗當前局勢正進入一個關鍵階段，塔利班應表明與極端主義一刀兩斷，選擇有序權力轉移及成立包容性政府，期待中方為此發揮重要作用。美方認可阿富汗未來應由人民決定，呼籲塔利班應確保所有希望離開阿富汗的人員安全。

布林肯強調，美中對重大國際地區問題保持溝通非常重要，他同意美中實現和平共處是共同目標，希望雙方尋求和開展合作。美中存在的明顯分歧，今後可通過建設性方式逐步解決。美方重申反對一切形式的恐怖主義，不尋求在中國西部邊界地區出現動蕩；阿富汗局勢演變再次表明，美中以建設性、務實方式就地區安全問題開展合作十分重要。