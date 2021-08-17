台4露宿者食龍蝦大餐　扮心絞痛欲走數遭識破

台灣基隆4名露宿者日前一同到北寧路某間餐廳吃飯，點了包括龍蝦等海鮮，直到老闆要求付錢時，其中2人先是佯裝抽煙逃離，鄭男則是假裝心絞痛要求就醫。老闆報警處理，鄭男就醫無礙後，才坦承確實與友人一同吃霸王餐。

鄭男、苗姓街坊與另2名友人當日乘的士到海鮮餐廳用餐，點了龍蝦二吃等海鮮，更拿了數支啤酒、威士忌暢飲，用餐近尾聲時，有2人先是離開座位抽煙，再也沒有回來，老闆發現後趕緊要求鄭、苗支付6,000多元（新台幣，下同，約1,670港元）餐費。

未料，鄭男突身體不適，倒在苗男身上，聲稱需要救護車送醫，2人坐在餐廳外椅子上等候救護人員到場。老闆立即報警，警員到場後，鄭男緊抓右胸口，稱自己心絞痛。但警員眼尖發現，一般人心臟通常位在左邊，鄭男卻抓着右胸口，因此向老闆表明會先將苗男帶回派出所，再派員一同到醫院，陪同鄭進行檢查。

鄭男到院檢查後，身體並無大礙，才坦承身上只剩30多元（約8.4港元），與落跑友人提議要到餐廳吃霸王餐，才會假裝不舒服。警方偵詢後，依涉犯欺詐罪嫌將鄭、苗移送法辦，另正追查逃跑2人的身份。