全省受旱面積達995萬畝　延安市3.2萬人臨時飲水困難

政府調配水資源及配備到各鎮全力抗旱。

陝西省應急管理廳周一（16日）表示，自今年6月中下旬以來，陝西省降雨分布不均，部分地方出現旱情。其中延安子長市、渭南澄城縣等縣區達到重旱等級。截至本月13日，陝西省總受旱面積995萬畝，而延安市有3.2萬人出現臨時飲水困難。

省應急管理廳表示，全省受旱面積包括榆林市625萬畝、延安市241萬畝、渭南市104萬畝。為了應對旱情，省防汛抗旱總指揮部日前已啟動省級四級抗旱應急響應，農業農村廳派出工作組赴榆林指導抗旱工作，水利廳積極組織引水灌溉，累計灌溉1,014萬畝次；氣象局協助榆林開展抗旱增雨作業。

榆林市方面，市財政已下撥抗旱資金3,600萬元（人民幣，下同，約4,320萬港元），協調調水6,800萬方，並採取各種農業節水灌溉措施，組織開展飛機增雨11架次。而延安市啟動抗旱應四級響應，投入抗旱資金896.26萬元（約1,075.5萬港元）。

當局強調，各地各部門抗旱減災工作正在有序開展，陝西省防汛抗旱總指揮部已派出工作組赴延安、榆林督查指導市縣抗旱措施落實，確保群眾生產生活用水安全，全力減輕旱災損失。