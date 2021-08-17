網民爆侍應將溢出飲料倒回容器　餐廳利誘刪片

內蒙古呼和浩特賽罕區某商場內的一間餐廳，近日遭人上載片段爆料稱，餐廳內的飲料容器遭倒進不明液體，引發食物安全及衞生疑慮。內媒周日（15日）報道稱，呼和浩特市場監督管理局證實網傳情況確有發生，倒進不明液體者為該餐廳員工，執法人員已對事件立案調查。報道又指，餐廳曾聯絡爆料者要求刪片，並提供補償。

內媒聯絡到爆料者張女士（化名），她於上周四（12日）中午，與友人前往當地歡樂牧場自助餐廳吃飯，期間看見一名身穿黑衣的男子，拿起飲料容器下方用來盛載溢出飲料的盤，將盤內的液體倒進一個杯內，再倒回飲料容器當中。她判斷該名男子是餐廳員工，於是用手機將畫面拍下，並上傳到社交網，惹來網民嘩然。

事發當晚起一連兩日，1名自稱是餐廳負責人多次私訊張女士。據她提供的對話截圖顯示，對方要求她刪除短片，並提出以2,000元人民幣（約2,400港元）作為補償。對方又稱，已接獲相關部門責令整頓。惟張女士拒絕對方要求，只希望店方公開回應事件。目前張女士已將相關短片隱藏。

網民李先生得悉事件後聯絡餐廳前台工作人員。根據雙方通話錄音，對方表示「這個人（短片中黑衣男子）不是我們店的（員工）」，又稱未來會取消使用飲料容器，換成有蓋的瓶裝飲料。上周六（14日）李先生向呼和浩特市場監督管理局了解此事進展，該局回覆，賽罕區市場監督管理局執法人員於上周五（13日）到涉事的歡樂牧場突擊檢查，確認該店新招聘的侍應擅自將溢出飲料倒回飲料容器內，該店已將涉事員工辭退。另執法人員又當場對飲料容器貼上封簽。翌日執法人員再到該店覆查，該店已改為提供包裝飲料。