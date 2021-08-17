內地昨增42宗確診　本地病例回落至單位數

國家衞健委周二（17日）公布，前一日全國新增42宗新冠肺炎確診病例，本地和境外輸入各6和36宗。近日爆發本地感染的江蘇省揚州市，疫情已趨緩，但為徹底阻斷病毒傳播鏈，當地於周二下午起展開新一輪重點地區大規模核酸檢測。這次已是當地第11次大規模檢測。

過去一日，江蘇和湖北各新增3宗本地確診病例，新增境外輸入病例分別為雲南15宗，廣東9宗，上海7宗，廣西2宗，山東、四川和陝西各1宗；同日新增17宗無症狀感染病例，全部為境外輸入。至今內地累計94,472人確診，其中4,636人病亡。

8月11日，揚州大學附屬醫院3名醫生確診引發關注。院方一位參與調查的負責人周一（16日）表示，首名確診醫生於本月2日曾接診一名確診患者。雖然該醫生當時有穿着二級防護裝備，但有可能是天氣熱導致口罩浸濕降低隔離效能而染疫。

另內地官媒周一晚報道國家衞健委主任馬曉偉的專訪，他指9月面臨開學季，大中專院校和中小學如期開學，一些省份要組織一系列重大活動，要力爭在8月底前把當前疫情控制住，盡快讓社會生活恢復到正常狀態。