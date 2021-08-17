不以團隊名義參加香港同樂運動會　台代表憂觸法

香港將於明年11月舉辦同樂運動會（Gay Games），也是該活動首次在亞洲舉行。負責籌備台灣民間參與該活動的台灣同志運動發展協會（下稱台灣同運會）早前已表明不會以團體名義參加，原因是擔心運動員和職員在港揮舞青天白日旗或以「台灣」名義參賽，恐觸犯《港區國安法》而被捕。活動主辦單位隨後發聲明，強調活動不分黨派也不涉政治，但參加者在港期間應遵守當地法律。

英媒周一（16日）報道台灣同運會理事長楊智群的訪問，他表示該會經過種種考慮及討論，因無法保證數百名台灣代表的安全，最後決定不會以組織名義參與明年的同樂運動會，但會協助運動員以個人名義參賽。他表示，上屆2018年在巴黎舉行的同樂會，主辦方一開始同意他們以「台灣」名義參賽，後來卻要求改為「中華台北」。從該次經驗到《港區國安法》通過，該會內部很多成員對是否赴港參賽愈來愈有顧慮，也不希望被改成「中國台北」等名義參賽。

有化名John的台灣運動員表示，為了保護自己，明年會以個人名義參賽，即使委屈一點被改成「中國台北」也不會介意。John認為參加同樂會是為了交朋友，「不是宣揚國力」。不過來自台北的Louis卻決定明年不參賽，他認為從反修例運動到《港區國安法》通過，香港的政治氛圍令人擔心。