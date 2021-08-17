中央開除3人黨籍　包括防範邪教辦公室前副主任

左起謝長軍、彭波和張新起。

內地打虎不斷。據中央紀委國家監委網站周二（17日）消息，3名中央官員、省人大副主任及國企高層因嚴重違紀違法問題，經中共中央批准，被開除黨籍。同時各人涉嫌犯罪問題將移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

今年3月通報受查的中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室前副主任彭波，被指背離黨中央關於開展網上輿論鬥爭的決策部署，放棄對互聯網陣地的管理，公器私用、靠網吃網，對抗組織審查，搞迷信活動；違規出入私人會所，違規接受公款宴請；不按規定報告個人有關事項；毫無紀法底線，大搞權錢交易，為親屬經營活動謀取利益；利用職務便利為他人在企業經營等方面謀取利益，非法收受巨額財物。

山東省人大常委會前黨組成員、副主任張新起，於今年2月通報受查。張新起被指違規收受禮金；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受錢款；大肆從事營利活動；大搞權錢交易，在企業經營、工程承攬等方面為他人謀利，非法收受巨額財物。

同樣在今年2月受查的中國國電集團公司黨組成員、副總經理謝長軍，被通報違規接受宴請、收受禮金、公款旅遊；不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；生活腐化墮落，搞權色、錢色交易；靠企吃企，利用職務便利在項目承攬、職務提拔等方面為他人謀利，非法收受巨額財物；徇私舞弊，濫用職權，給國家利益造成特別重大損失。