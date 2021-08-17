校外培訓機構新規　不得佔用休息日寒假組織培訓

北京市教委、人力社保局等單位周一（17日）共同舉行新聞發布會，介紹「雙減」措施和新學期工作重點等，其中規定校外培訓機構不得佔用休息日及寒假等組織學科類培訓。

會上提及在深化校外培訓機構治理方面，需嚴格審批准入，不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類培訓機構，對現有的學科類培訓機構重新審核登記。此外，需嚴格控制學科類培訓時間，嚴格執行未成年人保護法有關規定，校外培訓機構不得佔用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓。

會上亦指要規範培訓服務行為，完善學科類培訓管理服務平台動態，掌握學科類培訓的培訓內容、培訓材料、師資等訊息，同時嚴禁超標超前培訓，嚴禁非學科類培訓機構從事學科培訓，嚴禁提供境外教育課程。其他措施包括強化經營活動監管，落實將義務教育階段學科類校外培訓收費，納入政府指導價管理的要求；全面落實學科類校外培訓機構預收費管理辦法；嚴禁資本化運作，學科類培訓機構一律不得上市融資。

北京市委教育工委副書記、市教委新聞發言人李奕介紹，新學期，將重點落實雙減文件中的關鍵舉措和改革突破，如課堂教學模式將有新的變化，教學設計更加真實有效有趣，針對不同層次和學習狀況的學生，作業會更加精煉。