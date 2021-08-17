刺激大陸　美參議員聲稱3萬美軍駐台

中國大陸解放軍周二（17日）公布在台灣附近實兵演練，指控美國與台灣頻頻勾連挑釁之際，美國共和黨參議員科爾尼恩（John Cornyn）在社交網發文，公布美方在海外駐紮的兵力，聲稱3萬名美軍駐守台灣，引起兩岸關注。大陸官媒警告若屬實，陸方將立即發動解放台灣戰爭；台軍則指這是錯誤訊息。

科爾尼恩在Twitter談論阿富汗局勢時，公布美軍在境外駐紮的兵力，分別是駐南韓的2.8萬人、駐德國的3.5萬人、駐日本的5萬人、駐非洲的7,000人以及台灣。有網民隨即指出科爾尼恩提及的美軍駐台人數，應該是1954至1979年美台斷交前的駐軍人數；更有網民懷疑是科爾尼恩的職員出錯，結果「搞出大頭佛」。

大陸官媒很快發表評論並強硬回應，揚言「如果這是真的，中國政府和中國人民決不會接受，我們相信國家會立刻動用《反分裂國家法》，以戰爭方式消滅、驅逐在台灣的美國軍隊，同時武力收復台灣」；又指美軍駐守台灣「形同於對中國台灣省實施軍事入侵和佔領，這是對中華人民共和國的宣戰行為」。

評論提到科爾尼恩是美國國會參議院情報委員會成員，可能是故意滋事，試探大陸對美軍駐守台灣這個訊息的反應。評論要求美台雙方立即解釋此事，又指就算只有小量美軍駐台，也是突破底線的超級嚴重事態，美台當局到時要公開道歉、美軍立即限時無條件撤出，否則「相信全面的台海戰爭將迅速爆發」。