成都教師猥褻男生案　受害者出庭作證

受輿論關注的四川成都市知名中學教師梁崗，去年遭實名舉報涉猥褻逾20名男學生，案件周二（18日）在成華區人民法院再次開庭審理。多名涉案受害人出庭作證，指控梁崗對他們在校期間侵犯的事實，並一致要求法院對梁崗以強制猥褻罪，頂格判處15年有期徒刑。

綜合內媒報道，成華區人民檢察院指控，梁崗在2016年至2018年於成都兩所高中任教期間，對7名被害者實施猥褻，其中一人未滿18歲。其餘6名受害者均為梁崗曾經任教班級的學生，梁崗在他們就讀大學時約在家中或因公出差的酒店等地見面並猥褻。

不過，案件在去11月一審開庭時，梁崗承認對其中兩名被害人實施猥褻，但他辯稱被害人對他進行「暗示」及「引誘」，自己的行為不構成刑事處罰的必要條件。有受害者事後更向內媒批評，梁崗上述的辯駁完全是污衊，更形容他「厚顏無恥」。

此次開庭前，部分受害學生向內媒記者透露，他們的訴求依然是要求法律對梁崗頂格判處刑罰。截止目前，成華區法院沒有公布更多的案件庭審細節，有工作人員表示，由於案情有新變化，原計劃中午結束的審理未能結束，法院將在完成審理後宣判。