美日東海對華施壓　兩神盾艦演練戰術

美國與日本近期多次就兩岸局勢表態之際，兩國近日派出神盾驅逐艦在東海舉行聯合訓練。美軍同時加強在印太地區的部署，向日本調派兩艘神盾驅逐艦。

日本海上自衞隊周一（16日）表示，神盾驅逐艦鳥海號與美國海軍神盾驅逐艦本福德號上周六（14日）至周日（15日）在東海演練各種戰術，加強雙方的戰術技能及互操作性；又指美日作為盟友，擁有共同價值觀及戰略利益，並將進一步加強合作，確保建立一個完美的防禦系統，同時確保日本的和平及安全。

與此同時，美國海軍太平洋艦隊公布，神盾驅逐艦希金斯號及霍華德號周一進駐日本橫須賀海軍基地，確保美方在印太地區前沿部署最具能力的部隊，支援美國及其盟友、夥伴的安全與戰略利益。軍方特別提到兩艘軍艦都具備彈道導彈防禦能力，有助維持區內海上安全的穩定，以及以規則為基礎的國際秩序。

另一邊廂，位處西太平洋的英國皇家海軍伊利沙伯女王號航空母艦打擊群，結束在美國屬地關島的訪問，旗下艦艇近日與美國海軍陸戰隊聯合行動，並展開海上火力支援演習，英國驅逐艦衞士號與護衞艦肯特號、荷蘭護衞艦埃費爾特森號的艦炮對岸上目標開火，聲稱展示英方與志同道合盟友及夥伴如何合作。