傳自我提升課程中被罵至暈倒　32歲女CEO猝逝

北京一間創投公司的32歲女CEO魏萌，近日疑因在一個自我提升課程中，被4人輪流辱罵而暈倒，延至周一（16日）證實不治。有曾參與類似課程的人形容，課程模式就是先以言語侮辱並摧毀事主心理，再實現「自我提升」。課程主辦方LEGACY周二（17日）否認培訓內容涉及「精神控制」，指目前正在與家屬溝通，但有關課程目前已先暫停。

主辦方周日（15日）曾公告，其一名學員前一晚在課室中意外暈倒，正在北京朝陽醫院昏迷。公告形容，該學員是一名傑出女性、兩名孩子的母親；機構當下正全力配合治療，呼籲會員協助。惟延至周二，有知情人士爆出事主魏萌已經去世，亦有人踢爆其暈倒前情緒激動。

爆料人形容，涉事課程是恐怖的身心靈蠱惑活動，利用心理學經驗與場境壓力打擊學員。但由於課程參加者必須保密，故未見有太多討論，內地更有不少投資人被安排參與相關課程。對於魏萌的死因，有聲音指向該工作坊課程中疑似存在精神控制和洗腦等現象，魏萌在參加課程中遭到多人不斷質疑其工作生活不當，導致情緒崩潰。

事件曝光後，位於朝陽區光華路的涉事機構門口大門緊閉，無工作人員進出，惟見室內有燈光；機構截至周二傍晚亦未公開回應。

不過，魏萌的一名家屬在周二晚向內媒透露，其不幸去世相關訊息以訃告為準，網傳及其他傳媒報道指出「因為課程原因離世」的有關消息不實、是謠言，「魏萌的離世是一場意外」。