藉外賣配送交易　警破非法販賣案　起獲逾200罐笑氣

陝西西安警方周二（17日）通報，當局近日接獲民眾舉報，有人通過外賣配送危險化學品「笑氣」。警員在追蹤下終成功緝捕收貨人，並從其下單線索搜出儲存笑氣的倉庫，起獲逾200罐笑氣，成功破獲該宗非法販賣案，行政及刑事拘留共9人。

新城分局公園北路派出所表示，上月6日凌晨接獲民眾舉報得知上述消息，便循線出動在高新區大寨路附近拘捕收貨人王某，並在所住酒店內查獲其購入並欲轉售的14罐笑氣氣罐。警員後來循王某的客戶拘捕多人，包括翌晚前來送貨的楊某，並在他駕駛的私家車後備箱查獲105瓶已經罐裝好的笑氣。

民警立即對楊某進行連夜突審，據其供述得知團夥有兩個倉庫，尚存笑氣氣罐200多罐。獲取線索後，警方立即前往存放地點進行排查，由於倉庫所在位置隱蔽難尋地形複雜，民警經過連續48小時挨村走訪查看，終在同月9日中午將200多大罐笑氣全部查獲。

警方提醒，笑氣學名為「一氧化二氮」，是一種無色有甜味的氧化劑，吸食對人體傷害極大，近年被不法分子作為毒品的替代品販賣。同時，氣罐在炎熱天氣下的危害無異於「定時炸彈」，無論存放在任何地點，都會存在嚴重的社會危險性。