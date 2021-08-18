辯方以證據不足為由　正式要求加法官釋放孟晚舟

中國電訊設備巨企華為太子安孟晚舟最後一周的引渡聆訊，周二（17日）在加拿大卑詩省最高法院繼續開庭。孟晚舟的代表律師在庭上正式要求主審法官霍姆斯釋放孟晚舟，理由是以美方指控孟晚舟觸犯欺詐罪的以證據不足。

美國政府指控孟晚舟在華為與伊朗的交易上誤導滙豐銀行，在2013年向滙豐簡報時隱瞞華為與子公司Skycom的關係，令滙豐銀行違反美國對伊朗的制裁，孟晚舟涉嫌干犯欺詐罪，要求加拿大引渡孟晚舟到美國受審。孟晚舟的代表律師芬頓（Scott Fenton）周二指出，加拿大司法部根本提不出證據，證明孟的行為直接導致滙豐銀行可能違反美國制裁，也證明不了滙豐因為遭受任何損失或損失風險而成為欺詐受害者，也沒提出華為違反了美國制裁的證據。

芬頓又指，美方要求引渡時，應該根據加拿大的欺詐法，向加國法院提供實際證據，證明滙豐在繼續開展該業務的過程中，面臨有形的、具體的金錢損失風險；然而美國向加拿大所提供的案件記錄，根本沒有就孟晚舟向滙豐所作的陳述，與滙豐所面臨的有形金錢損失風險之間，提出任何實際證據證明兩者有因果關係。此外，滙豐沒有被美國監管機構罰款或處罰，且美國對滙豐採取行動的可能性很小，因此不符合加拿大欺詐法律中「受剝奪」的情況，意味着對孟的欺詐指控並不成立，因此不符引渡條件。

另一名辯方律師戈塔爾迪（Eric Gottardi）向法官正式要求釋放孟晚舟時進一步指出，美國提供的案件記錄不準確且明顯不可靠，且完全缺乏主要事實，而加拿大司法部則以「猜想和推測」來填補關鍵空白，以證明孟晚舟故意向滙豐銀行撒謊以獲得銀行的持續服務。他亦指美方沒有足夠的主要證據，卻尋求加拿大法庭作出推論。

聆訊周三（18日）將繼續，加拿大司法部律師會提出反駁辯方的論據。