坦承嫖妓未獲原諒　男子撞車殺妻囚終身

湖南省長潭西線高速公路去年5月發生交通意外，一名符姓女子身亡。長沙市中級人民法院近日公開該案的一審判決書，指車禍是由符女的賓姓丈夫故意引起，並在事後把妻子強拖下車，抓着對方頭部多次猛撞地面，導致符女傷重不治。法院依故意殺人罪判賓男無期徒刑，終身剝奪政治權利。

內媒周二（17日）引述警方報道，兩人當天從湘潭去到長沙岳麓區漁人碼頭拍攝婚紗照，賓男期間向符妻坦承婚後曾嫖妓，並欲求證符女是否有外遇，希望對方同樣能夠開心見誠。符女否認出軌，且不能接受丈夫嫖妓，矛盾因此而生。據悉，賓男其後駕車回家，符女在車上曾以手機短訊向朋友傾吐丈夫嫖妓之事，指「覺得很惡心」、「拍婚紗照時是抱着離婚狀態」，更指賓男「已經情緒失控，開車時快時慢」，隨後就再沒回覆朋友。

原來，符女與朋友傳短訊再度引起丈夫的懷疑及質問，賓男在爭執中搶去對方的手機並扔出車外，更情緒失控地猛踩油門，以每小時160公里的車速衝向公路外側護欄，欲與符妻同歸於盡。符女見狀立即搶控軚盤，挽救不果後終致車禍。賓男事後竟仍持續施暴，直到妻子失去意識才停手，引致符女重度顱腦損傷，經搶救多天後不治。

法院認為，該案由感情問題引起，雖賓男事後得到死者家屬諒解，有從輕處罰的酌情條件，惟賓男供稱犯案後腦中一片空白，不符合主動投案自首的情況，因此重判上述刑罰。