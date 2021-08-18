台灣憂步阿富汗後塵　美國安顧問重申堅守承諾

美軍撤出阿富汗，塔利班重掌當地政權，兩岸有人指出，台灣恐將步阿富汗後塵，遭美國拋棄。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周二（17日）在白宮記者會上反駁有關說法，強調兩者情況截然不同，美國對台灣的承諾一如既往堅實。

在記者會上被問到台灣和以色列等盟友擔心遭美國拋棄時，沙利文表示，美國在阿富汗付出20年的血淚和資源，提供一切所需的訓練和裝備，讓阿富汗能為自己而戰，美國總該在某個時候，告訴阿富汗人民必須為自己挺身而出。

沙利文稱，美國早在2011年時便表示會在2014年（從阿富汗）撤軍，但之後再拖了7年，已遠超過10多年前許下的承諾。他強調，阿富汗與台灣是兩個截然不同的問題，美國對盟友和合作夥伴的承諾是神聖不可侵犯的，且一直如此，美國也相信對台灣和以色列的承諾一如既往堅實。

針對美國從阿富汗撤軍，部分人質疑美國承諾的可靠性。台灣政黨人士開始傳出「阿富汗是台灣的前車之鑑」、「今日阿富汗，明日台灣」的聲音，大陸官媒總編輯胡錫進周二也在Twitter發文警告，不要期待美國會保護台灣。