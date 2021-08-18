內地昨增28宗確診　揚州1號患者撒謊播疫

內地周三（18日）公布前一日新增28宗新冠肺炎確診病例，其中6宗本土確診病例全部出現在江蘇揚州，22宗為境外輸入。內媒周二（17日）揭露揚州1號病例「毛老太」如何成為疫情防控的漏網之魚，指其利用他人的「蘇康碼」綠碼通過檢查，乘車從南京到當地。當社區工作人員查訪時，她又多次隱瞞行程軌迹。

過去一日內地新增境外輸入病例分別為雲南8宗，上海5宗，天津3宗，北京、福建各2宗，湖北和廣東各1宗；同日新增17宗無症狀感染病例，全部為境外輸入。至今內地累計94,500人確診，當中4,636人病歿。

內媒報道指，64歲的毛老太於7月21日從南京乘車到揚州後，便住在念泗新村的姊姊家中。當地社區工作人員譚越向記者稱，當日接到通知要在區內進行緊急排查，但當日未查出毛老太。工作人員排查時一般以口頭詢問和檢查蘇康碼為主，至於排查時是否會核對居民身份證件等，譚卻指自己不負責，所以不清楚。他表示，排查工作分成多部分，「由於人力不足，工作特別繁重」。

7月27日，社區獲悉毛老太或為來自南京的疑似病例後，工作人員與警員立即致電她本人，但對方多次撒謊，拒認來自南京，又說自己只是普通感冒已服藥，甚至表示在某診所接受輸液。但警員趕往毛老太所說的診所，卻一無所獲，再打電話毛老太亦拒接。譚越指出，區內有一間棋牌室，但毛老太和姊姊卻大費周章前往更遠的地方，是因為「小區內的棋牌室沒有送雞蛋」。在這輪疫情中，小區內除了毛氏姊妹外，住在她們隔壁的一名裁縫亦確診。7月29日，揚州市公安局邗江分局已於決定對毛老太以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。