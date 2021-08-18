傳台電懷孕女員工確診　已完成接種2劑疫苗

台灣新冠疫情趨緩，惟台灣電力公司（下稱台電）一周內卻傳出2宗確診，其中1名患者被指是懷胎8月的孕婦，已完成接種2劑美國莫德納疫苗。對此，台流行疫情指揮中心發言人莊人祥周二（17日）拒絕回應。假如事件屬實，該名患者將是台灣首宗突破性感染（即完成全程接種14天後仍感染）個案。

台電總管理處先在本月11日證實1名員工確診，當時該公司表示已啟動相關緊急應變措施，確診者同組員工及其他密切接觸者已安排接受病毒核酸檢測（PCR）。其他疑似密接者也安排進行快篩檢測，並要求加強自主健康管理。然而，本月16日台電再傳出1人確診，患者是經2次快篩檢測和PCR檢測確診。

對有傳台電一名懷孕女員工完成接種2劑疫苗仍確診，莊人祥周二回應，初步資料顯示患者為30多歲台電員工，因公司本月11日出現職員確診，需安排自主管理，同月14日晚出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，2日後經快篩檢查顯示受感染，其後自行赴醫院採檢確診。

對接連爆出確診病例，恐涉及群聚感染，台電表示要由疫調單位調查，目前已採取分流辦公，一半員工居家上班，以減少辦公室內人數，同時全面消毒環境。