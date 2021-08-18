台國防部前副部長捲共諜案　檢調約談兩退役將領到案

台軍早前爆出史上最大的「共諜案」，台灣的前國防部長、現任國防大學校長張哲平上將等人，被指與一名涉嫌奉中共命令赴台發展間諜組織的香港商人過從甚密，甚至接受餽贈，接觸多名現役及退役軍人，涵蓋海陸空三軍。台北地檢署指揮調查局周三（18日）展開調查，約談退役空軍少將錢耀棟及退役中校魏先儀到案說明。台國防部回應，強調軍方對軍事機密均有嚴密的管控做法，但對於檢調偵辦案件表示尊重。

台媒報道，台北地檢署正以台灣的《國家安全法》發展組織罪偵辦案件，張哲平目前仍是證人身份。案件遭披露後，張曾重申自己並無不法言行，承諾會配合調查，又批評有台媒捕風捉影，對其個人及家人造成極大傷害，重申妻子陪同家人赴大陸探親旅遊，均為自費。台國防部則強調沒有洩密。

據台媒此前報道，一名謝姓香港商人2012年起，奉命赴台招攬台軍將領，接觸對象包括至少兩位上將、兩位少將、兩名上校及一名中校。報道引述知情人士指，謝男2016年抵台後，曾透過錢耀棟及魏先儀兩人，邀請時任空軍作戰部中將指揮官張哲平餐聚，張更收下一件手信，雖並非貴重物品，但張此舉沒有避嫌。知情人士又指，謝男亦從張的妻子謝漢秋下手，頻密宴請對方及送禮示好，更招待她前往香港旅遊。

資料顯示，空軍出身的張哲平曾任台國防部軍政副部長，是台軍第3號人物，地位僅次於國防部長及參謀總長。報道指，由於捲入共諜案，張哲平原被規劃由國防部軍政副部長升任參謀總長，後改為調任沒實權的國防大學校長，由陸軍司令陳寶餘意外接任參謀總長。