溫洲突降大雨山洪暴發　8年首發最高級別預警

浙江省多地近日出現強降雨和局部地區狂風雷暴，溫州市蒼南縣橋墩鎮附近周二（17 日）因暴雨導致山洪暴發。各地緊急展開搶險救援，及時轉移被困群眾，排水排澇，減少暴雨帶來的影響。就在前一天，溫州市氣象台發布暴雨紅色預警訊號，是當地過去8年來首次發布最高預警級別。

蒼南縣橋墩鎮村民張先生表示，當地周二下午5時許下起大雨，該鎮附近一處山溝有洪水淹浸一座橋。當日下午2時許，溫州氣象台曾發布雷電黃色預警，預計直至周三（18日）仍有中到大雨，提醒市民注意暴雨引發的積澇、山洪和山泥傾瀉等災害。短時間大量降雨亦導致溫州老城區內多地出現不同程度水浸，自周一（16日）至周二晚上8時，溫州市排水公司共出動670多人次排除積水及巡查。

除溫州外，金華市周一晚起也出現強降雨天氣，多地民房、道路被淹浸。周二凌晨4時許，婺城區新獅街道沙溪村一家7口被困家中。救援人員攜帶救援器材澗水入村，利用繩索在兩幢建築物之間架起救援通道，約3小時後救出全部被困者。永康市前一晚突發暴雨，永康經濟開發區有車輛死火，車上多人被困，最後亦需由救援人員救出。截至周二上午10時，金華消防救援部門共疏散及營救282名被困民眾。