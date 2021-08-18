台餐廳老闆遭持刀追砍 兇手曾因猥褻被斥責

台灣台中市周三（18日）發生一宗持刀傷人案，當地某自助餐廳的56歲謝姓老闆，遭一名62歲李姓男子持刀追砍。謝男在街上狂奔逃命，跑到連鞋子都掉了一隻，仍身中10多刀，幸送院搶救後暫無生命危險。目前，警方正追查李男的下落。

事發於上午11時許，李男騎電單車抵達自助餐廳後，便取出一把長刀，襲擊站在店門外的謝男。謝男連忙逃進店內，嚇得客人紛紛奪門而出。及後，謝男又跑出店外，在街上狂奔，惟李男窮追不捨，沿路血漬斑斑，途人均被嚇呆，紛紛閃避。李男行兇後，騎上電單車逃去無蹤。

謝男事後被送到亞洲大學附設醫院搶救，身上有10多處嚴重刀傷，其中左肩及左背傷口更長達10多厘米，深可見骨。警方調查後，發現李男有傷害前科，事後往太平山區方向逃逸，暫時未知其行兇動機。

謝男的家人表示，謝已結婚生子，在當地經營自助餐廳30年，李男數月前經常到店內消費，但經常猥褻調戲謝男。李男最後一次消費時，更用手指對謝的臀部做出猥褻動作，在謝男嚴詞斥責後，便生氣地離開。未料，李男再次出現，便發生這樣的事。