廣州醫生觀港劇有感　赴阿富汗行醫見證生死

美軍撤出令阿富汗近日局勢突變。曾於當地以無國界醫生身份行醫、居住在廣東省廣州市的趙一凡，周一（16日）向內媒憶述在當地的種種見聞，形容民眾被槍傷屬司空見慣，曾一同工作的當地醫生後來更在轟炸中喪生。

趙一凡今年42歲，是名從業19年的麻醉科醫生。2012年，他對醫院工作漸感苦悶，並在觀看香港電視劇《天涯俠醫》後，萌生成為無國界醫生的念頭。由於趙一凡提出想去少一點蚊子的地方，他最終在2013年被派到阿富汗。

當年4月，趙一凡乘搭航班前往阿富汗首都喀布爾，初見機場海關內警察處處荷槍實彈，「每個人都端着一把AK47」，令他擔憂。短暫停留後，他前往位於阿富汗北部山區的昆都士創傷醫院參觀，以便日後開始工作。抵埗首天，當地醫生艾斯曼尼買了烤餅及汽水「宴請」趙一凡，並執意不收錢，自豪稱「這是阿富汗，你儘管吃就好，不用給我錢！」

趙一凡在昆都士行醫的首名患者，是一名腰部有槍傷、聲稱是「自己打傷」的當地婦女。由於傷及腎臟，趙為婦女全身麻醉後剖腹施以腎切除手術。他形容，阿富汗社會由男性主導，女性受傷時也不敢說出始作俑者；幾乎每一位受傷女病人都有身孕。

他又回憶，因局勢動盪，他在阿富汗工作期間幾乎只能每日往返於醫院與宿舍。不過在離開前夕，趙提出想在街頭一逛，於是由一名導遊、兩名保安陪同前往集市。趙一凡記得，一路上聽導遊講得最多，就是誰在這個街角中過槍、誰在那個街口被暗殺了。

同年6月，趙一凡結束工作返回廣州。兩年後的10月3日，他突然得知昆都士創傷醫院在持續空襲中多次被擊中，造成42人死亡，其中包括之前請他食烤餅的醫生艾斯曼尼。趙感嘆，聽說艾斯曼尼原本已找到一份更好的工作，但他始終堅持在創傷醫院兼職。空襲當日，他還一直守護着病人。