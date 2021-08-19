小琉球海底驚現廢棄船錨　珊瑚礁生態受破壞

台灣屏東縣琉球鄉（小琉球）周二（17日）有潛水客在杉福潮間帶保育示範區水下5至7米處，發現遭遺棄的船錨、水泥柱等，且因水流波動關係，已造成部分珊瑚受傷。畫面曝光後，引起島上居民憤怒，屏東縣政府周三（18日）表明將全力「緝兇」。

小琉球海洋志工隊指出，從潛水客拍攝畫面可見，部分珊瑚已有局部受傷的狀況，如不及時清除船錨及水泥柱，珊瑚勢必將承受更大的傷害。惟因目前不清楚是否單位施工放置，志願者不敢亂動，只能通報琉球區漁會協助找尋，如下周三（25日）前未找到「工程主」，將視之海洋垃圾，並全部清除。

對此，琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，看到相關照片時，「真的很憤怒」。他強調，該些廢棄物看起來，像是工程或定置漁網的用物，均有直接破壞珊瑚礁生態的可能，進而減少漁源，因此強烈要求相關單位嚴加懲兇。

針對島上居民及海洋保育人士的不滿，縣政府海洋及漁業事務管理所指出，接報後已確認在杉福潮間帶保育示範區的水下發現船錨和水泥柱，並確定縣政府並無相關工程，正追查丟棄者，並將依《漁業法》開罰。同時，當局正評估清除作業，以解決珊瑚遭破壞問題。