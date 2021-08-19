王毅談及阿富汗局勢劇變　稱民主改造不符實際

中國國務委員兼外長王毅周三（18日）與巴基斯坦外長庫雷希通電話，談及阿富汗局勢。王毅表示，近日阿富汗局勢劇變，事實證明所謂「民主改造」不符合實際，反而自食惡果，其中的教訓值得記取。

王毅指，中巴在當前形勢下有必要加強溝通協作，為支持阿富汗平穩過渡、維護地區和平穩定發揮建設性作用；包括鼓勵阿富汗各方加強團結，盡快組建符合阿國情、得到人民支持、廣泛包容的新政治架構，亦應支持阿富汗堅決打擊恐怖主義，絕不能再次成為恐怖主義的聚集地。

王毅又指，中巴兩國駐阿使館仍在正常運轉，雙方要與阿富汗塔利班聯絡溝通，確保中巴在阿人員和機構的安全；中巴亦應有序推進涉及阿富汗的國際合作。

庫雷希則讚賞中方在阿富汗問題上發揮的重要和積極作用，表示巴基斯坦及中國都是阿富汗的鄰國，是最希望阿富汗實現和平的國家；他又指，阿富汗未來需要通過協商談判達成政治解決方案，阿富汗目前國內秩序趨於穩定，生活逐步恢復正常，各方應支持塔利班履行承諾，保護阿人民的權益。

王毅同日亦與土耳其外長恰武什奧盧通電話，重點就阿富汗局勢交換意見。王毅表示，阿富汗下一步何去何從，取決於阿富汗塔利班的政策走向。塔利班聲言決不允許任何人利用阿富汗領土威脅別國，王毅對此表示歡迎；王毅又指，阿富汗塔利班需要以明確態度，與一切恐怖勢力徹底切割，並採取措施打擊包括「東伊運」在內被聯合國安理會所認定的國際恐怖組織。