距台灣最近約130公里　平潭島擬海上建機場

兩岸關係持續緊張，解放軍機艦不時於台海出現。大陸官媒近日報道稱，福建計劃投資30億元人民幣（約36.5億港元），在與台灣距離最近只約130公里的平潭島，透過填海造島，興建一個海上機場，重點發展對台客運直航，以及航空快遞物流等服務。

報道引述福建省交通運輸廳、省發改委於本月發布名為《福建省交通強國先行區建設實施方案》指出，福建將建設「雙一流、通全球」港口群和機場群，包括在平潭、廈門、泉州、寧德、武夷山、龍岩、漳州等地興建新機場。據初步規劃，平潭機場擬選址澳前大沙嶼和小沙嶼，由於該區大部分是海洋，將採填海造島，預計作為「對台機場」與通用航空基地。

報道又稱，平潭預計打造該機場為「福州都市區二機場」，後續將結合「通用航空＋旅遊觀光」模式，融合發展通用航空與旅遊業，除交通運輸服務外，還提供空中飛行觀光。平潭綜合實驗區管委會表示，當地目前是建設國際旅遊島，提升閩台合作和當地對外開放，同時推動當地新興產業區、高端服務區和宜居生活區，因此迫切需要一個新機場。