內地昨增46宗確診　醫院員工已接種疫苗仍感染

國家衞健委周四（19日）公布，過去一日新增5宗本地和41宗境外輸入新冠肺炎確診病例。上海周三（18日）通報1宗本地病例，患者為醫院女工作人員，已完成全程接種新冠疫苗。同日，醫院已實施閉環管理，至於患者所居住的松江區公寓所在地則被列為中風險地區。

前一日，內地新增本地確診病例分別為江蘇3宗，上海和雲南各1例；新增境外輸入病例分別為天津11宗，廣東10宗，雲南6宗，上海5宗，福建4宗，北京、內蒙古、浙江、河南和四川各1宗。同日新增30宗無症狀感染病例，全部為境外輸入。

上海周三舉行的疫情防控新聞發布會透露，松江區中心醫院當日報告1名工作人員例行核酸檢測結果異常，經覆核其核酸檢測結果顯示染疫，其後由專家診斷確診，已轉送到上海市公共衞生臨床中心隔離治療。患者是25歲女性，自本月2日以來接受醫院組織每3天一次的例行核酸檢測，結果均無感染。

患者於14天內未離滬，除醫院和住所外，曾到訪公寓樓下超市、水果店、外婆家等場所。目前上述場所已進行封閉管理和消毒。另據調查，她曾因眼疾到過上海市五官科醫院就診。