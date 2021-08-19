促進共同富裕　中央倡富人自願捐款

北京周二（17日）召開中央財經委員會第十次會議，提出國家為促進共同富裕，應構建「初次分配、再分配、三次分配」制度，加大稅收、擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入，規範調節過高收入，並鼓勵高收入人群和企業回報社會。

會議強調，共同富裕是全體人民的富裕，不是少數人的富裕，也不是整齊劃一的平均主義。未來要形成人人享有的合理分配格局，重點加強基礎、普遍惠及的民生保障建設；着力擴大中等收入群體規模，推動更多低收入人群邁入中等收入行列，加強對高收入的規範和調節，形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構。

三次分配制度由前全國政協常委、經濟委員會副主任、北京大學教授厲以寧在1994年提出。其中，通過市場自行調節實現的收入分配被稱為「初次分配」；通過政府調節實現的分配稱為「再分配」；出於自願、在習慣與道德的影響下捐贈個人可支配收入的行為，稱為「三次分配」。

同一會議上亦提出，要防範化解重大金融風險、做好金融穩定發展工作問題。國務院金融委會按照「穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈」的方針推進工作，以經濟高質量發展化解系統性金融風險，防止在處置其他領域風險過程中引發次生金融風險。