內地追星App集中下架　限制未成年用戶消費

內地追星、飯圈文化近期飽受批評，中央網信辦今年6月決定在全國範圍展開為期2個月的整治行動，重點打擊誘導未成年人應援集資、高額消費，粉絲造謠攻擊、侵犯隱私等行為。內媒周四（19日）報道，據內地流動應用程式（App）數據分析平台監測，本月以來，多款追星App從應用市場下架。

報道稱，這些追星App的主要功能，是讓粉絲以各種方式支持喜歡的藝人。市場上除第三方公司推出的程式外，還有部分藝人所屬經理人公司推出的官方程式，部分影片平台也有專門的粉絲社區。至於這次下架的主要是用戶數量較多的第三方應用程式。相對於官方程式，這些第三方程操作不規範，過去成為飯圈亂象的重要推手。

以營運「超級星飯團」App的雲智聯網絡科技（北京）有限公司為例，今年7月一份判決文書顯示，該公司被證實存在非法抓取，並在其營運的程式上向用戶推送，以及展示其他平台的內容和數據的行為。判決書顯示，該公司非法獲取楊冪、張杰等多位明星的數據，並將明星行程作為賣點。這次下架的程式當中，有追蹤明星行程功能的為數不少。

一些已下架但仍在營運的程式，已對一些容易出現問題的功能進行整改，例如微博、百度、360搜索等平台先後將「明星勢力榜」、「明星人氣榜」等功能下線。經已下架的「桃叭」除已關閉經費眾籌、應援資源、二手周邊的交易通道，又在程式中提供保護模式，限制未成年人充值、經費交易等操作。另一明星粉絲互動平台「Owhat」則從8月初起，禁止未滿18歲的用戶在平台上消費。