華外交部：塔利班比上次執政清醒理性

奪下阿富汗控制權的塔利班周四（19日）宣布，成立阿富汗伊斯蘭酋長國。中國外交部發言人華春瑩同日在例行記者會上再次評論當地局勢，提到塔利班多次表明，致力構建開放包容的回教政府，保障婦女權益，願與各國建立良好關係。中方認為這些是積極的表態和信號，認為塔利班比上次執政時期更加清醒和理性。

華春瑩表示，阿富汗局勢近日發生重大變化後，塔利班領導人多次公開表示要解決人民面臨的問題，致力消除歧視，並宣布赦免前政府工作人員，採取負責任行動保護民眾和在當地的外國使團安全，絕不允許任何人利用其領土威脅別國。中方注意到俄羅斯等國政要和不少國際媒體肯定塔利班進入喀布爾後各方面的表現，認為其當前做法良好、積極且務實，雖然當地局勢仍未明朗，但認為塔利班不會重演歷史。

華春瑩表示，中方鼓勵並希望塔利班落實相關表態，與各黨派及民族團結，盡快通過對話協商建立符合自身國情、得到人民支持、廣泛包容的政治架構，施行溫和穩健的內外政策，遏制各類恐怖主義和犯罪行徑。她提到，阿富汗國內積累很多矛盾，美國又留下大量難題，和平重建的進程難以一帆風順。她又指，阿富汗局勢劇變表明外界以往對當地形勢缺乏客觀判斷，沒有準確把握民意，認為西方某些國家應吸取教訓。