台塑美國建石化廠遇阻　美陸軍下令重新評估

美國五角大樓官員周三（18日）命令陸軍工兵部隊，針對台塑集團耗資94億美元（約733.2億港元）於路易斯安那州興建石化廠的投資項目，進行完整環境評估。當地非裔人強烈反對該投資項目，除擔心工廠落成後會對環境造成嚴重污染，也因為有當地人祖先的墓園恐遭項目的規劃破壞。

據美媒報道，美國陸軍主管土木工程的代理助理部長平克姆（Jaime Pinkham），當日與反對人士舉行網上會議後，下令檢討台塑的投資項目。根據該項濕地開發許可，台塑的子公司可在路易斯安那州巴頓魯治和紐奧良之間的密西西比河興建14座化工廠和大型設施。

台塑在位於該州聖詹姆斯郡佔地970公頃的土地上，計劃設廠生產聚乙烯、聚丙烯、聚合物、乙二醇等，項目將提供1,200個永久職位，以及多達8,000個建築職位。工兵部隊原於前年9月已核發許可，准許台塑的子公司進行清淤、填補濕地並興建滯洪池。但當地人提出訴訟，指廠址涵蓋364公頃的濕地，其中25公頃濕地與20公頃的其他水域會永久受影響。有當地組織讚揚軍方的決定，又表示要做出完整的環評報告，可能要花上數年時間。

台塑於2018年4月宣布啟動該項目，去年1月取得環評許可，原預計於2023年開始投產。但由於疫情影響，工程一直受阻。而美國總統拜登今年1月上任後，加速落實環保和種族政策，有關項目能否復工仍是未知之數。