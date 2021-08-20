王毅與英外相通電話　籲美吸取阿富汗教訓

中國國務委員兼外長王毅周四（19日）應約與英國外相藍韜文通電話，就阿富汗局勢及中英關係交換意見。他提及阿富汗局勢是一本反面教科書，教訓十分慘痛，美方如不認真吸取，還會吃新苦頭。

王毅提到，阿富汗問題已從軍事解決進入政治解決關鍵階段，應關注塔利班能否團結阿富汗人民，阿富汗能否與恐怖主義劃清界線，以及國際社會能否發揮建設性作用。他強調阿富汗下一步局勢仍存在不穩定性、不確定性，國際社會應朝積極方向加以鼓勵和引導，而非施加更多壓力。

對於中英關係，王毅稱國與國合作的前提是相互尊重，又指團結對抗新冠肺炎疫情仍是各國當務之急。他提到新冠病毒溯源是科學問題，不能用政治綁架科學，也不能因政治需要，無視甚至推翻世界衞生組織早前發布的研究報告。

至於藍韜文則贊同，國際社會應總結阿富汗問題上的經驗教訓，期望國際社會合作應對阿國難民問題。

與此同時，阿富汗武裝組織塔利班發言人沙欣周四接受內地官媒專訪。他談及塔利班未來建國目標及計劃時指出，各方當下一直商議組建新政府事宜，由塔利班聯合始創人巴拉達領導的談判代表團前往坎大哈省，就是為了和各方協商，藉此成立一個開放及包容的回教政府，預計此目標很快完成。

沙欣也表示，塔利班人員曾多次訪問中國，而中國在阿富汗的和平重建及推進和平和解的過程等方面一直發揮作用；最近塔利班代表團亦與中國新任命的阿富汗事務特使會面，希望未來中國也能為阿富汗的建設作出貢獻。