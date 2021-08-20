分手後自殺未遂　北京大學女生買兇殺前男友

內地一對情侶分手後，女方心有不甘到男方所在學校跳樓未果，後來竟上網僱人欲殺男方，最終男方在家中被人連捅多刀，幸只受輕傷。據中國檢察網近日公布的起訴書顯示，該名女子因涉嫌故意殺人被提起公訴，而該女子於案發時還是北京大學的學生。

起訴書指，被告廖姓女子是四川達州渠縣人，今年1月才20歲。她與余姓前男友是高中同學，2019年高考後分別入讀長春理工大學和北京大學。同年11月，廖女前往長春探余某，期間二人多次發生性關係，兩人之後一同返回渠縣，遇上疫情爆發，廖女一直住在余某家中，期間又多次發生性關係。2020年7月，二人鬧不和，廖女聲稱自己被余某強姦。同年11月，廖女到長春理工大學跳樓自殺未遂，後經雙方家長調解才解決糾紛。

廖女其後懷恨在心，透過聊天軟件認識一名李姓男子，對方介紹她找姓馬的友人殺余某。今年1月11日，馬某與保某從雲南前往渠縣，由廖女支付車費、飯錢和購買作案工具的錢。1月13日下午，馬、保二人與廖女利用視像連線確認余某獨自在家後，便入屋持折疊匕首對連捅余某多刀後離開。廖女之後分3次給馬某轉帳550元人民幣（約670港元）用於購買返回雲南的火車票等費用。

廖女其後歸案，經精神鑑定患有混合性焦慮抑鬱障礙，但判斷作案時具有完全刑事責任能力。今年6月，渠縣人民檢察院對廖女提起公訴，以故意殺人罪追究其刑事責任。