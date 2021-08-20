應對中國　日防衞省預算申請破5.4萬億日圓創新高

日本傳媒周四（19日）報道，日本防衞省已確定政策方針，在2022年度的預算申額將超過5.4萬億日圓（約3832億港元），創下新高，目的是應對急速擴大軍事能力的中國，強化日本西南諸島的防衛能力。

報道指，日本政府相關人士透露，防衞省正為大幅增加武器研發費至約3000億日圓（約213億港元）進行協調；另外，也有意提高對人工智能（AI）及無人武器等最先進技術的投資，並增加防衞裝備廳的人員數量。在擴充南西諸島防衞力方面，將力圖充分確保魚雷、彈藥和燃料等裝備，大幅增加最尖端隱形戰機F35的購置費，並手完善中小運輸艦。

防衞省2021年度原始預算為5.3422萬億日圓（約3791億港元），預計2022年度的預算規模將超越此數創下歷史新高。到今年底正式編製預算時，防衞預算有可能再增加，甚至超過一直以來被視為標準的國內生產總值（GDP）的1%。

政府正在探討提前修改2019至2023年度《中期防衞力整備計劃》，該計劃規定中期防衛裝備詳細內容；另今後也有意增加防衞費，但在嚴峻的財政狀況下，能否得到國民的理解將成為課題。