汽車數據安全管理新規　向境外提供須經評估

據國家互聯網信息辦公室（網信辦）周五（20日）在官網發布《汽車數據安全管理若干規定（試行）》，內容提到汽車數據處理者在處理汽車數據時，要堅持車內處理、默認不收集、精度範圍適用、脫敏處理等原則，減少對汽車數據的無序收集和違規濫用。有關規定將自10月1日起實施。

該規定近日由網信辦聯同國家發展和改革委員會、工業和信息化部、公安部及交通運輸部聯合發布。內容指出，隨着智能汽車產業、車聯網技術的快速發展，人工智能技術普及，汽車數據處理能力增強，暴露出的汽車數據安全問題和風險隱患日益顯著。在汽車數據安全管理領域推出針對性的規章，是基於防範化解汽車數據安全風險、保障汽車數據依法合理有效利用，和維護國家安全利益的需要。

規定要求，汽車數據處理者在處理個人資訊活動時，應取得個人同意或者符合法律、行政法規規定的其他情形；處理敏感個人資訊還要取得個人單獨同意，滿足限定處理目的、提示收集狀態、終止收集等具體要求或者符合法律、行政法規和強制性國家標準等其他要求；如收集指紋、聲紋、人臉、心律等生物識別特徵，更需有增強行車安全目的和充分必要性。

規定強調，汽車數據處理者應當遵守依法在境內儲存的規定，加強重要數據安全保護；積極防範數據安全風險；按時主動報送年度汽車數據安全管理情況。如因業務需要向境外提供重要數據，應當落實數據出境安全評估制度要求，不得超出評估結論違規向境外提供重要數據。