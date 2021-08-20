個人信息保護法通過　處理敏感資料須獲同意

十三屆全國人大常委會第30次會議周五（20日）上午在北京舉行閉幕會，個人信息保護法、醫師法、監察官法、全國人大常委會關於修改人口與計劃生育法的決定等多項法律和決定，經會議表決後獲得通過。

會上表決通過《中華人民共和國個人信息保護法》，將於今年11月1日起實施，明確個人資訊的概念和處理規則，規範公共場所安裝圖像採集、個人身份識別設備等，強調不得過度收集個人資訊。當中列明通過自動化決策方式向個人推送資訊、進行商業營銷，應提供不針對其個人特徵的選項或提供便捷的拒絕方式；處理生物識別、醫療健康、金融帳戶、行蹤軌迹等敏感個人資訊，應取得個人的單獨同意；針對違法處理個人資訊的應用程式，會責令暫停或終止提供服務。

會上另表決通過《中華人民共和國醫師法》，將於明年3月1日起實施，其中明確規定每年8月19日為中國醫師節。這部法律共計7章67條，旨在為保障醫師合法權益、規範醫師執業行為、加強醫師隊伍建設、保護人民健康、實施健康中國戰略，提供有效法律保障。

《中華人民共和國監察官法》亦獲通過，該法共計9章68條，包括總則、監察官的職責、義務和權利、監察官的條件和選用、監察官的任免等規定，將於明年1月1日起實施。